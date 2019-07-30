Останки легендарного американского грабителя эксгумируют, сообщили СМИ

Знаменитые грабители в кино: "Враг общества №1" Джон Диллинджер 110 лет назад, 22 июня 1903 года (по другим данным, 28 июня 1902 года) родился самый известный американский грабитель Джон Диллинджер, доставивший немало хлопот банкирам и ФБР во времена Великой депрессии. Хорошего он не сделал абсолютно ничего, но почему-то остался в истории этаким Робин Гудом, романтическим героем, про которого Майкл Манн снял фильм с Джонни Деппом в главной роли. Впрочем, не один Диллинджер спустя годы после смерти попал на экраны: проект Weekend РИА Новости предлагает вспомнить, как известные воры грабили банки, и кто из знаменитых актеров воплотил их образы в кино.