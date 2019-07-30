Останки легендарного американского грабителя эксгумируют, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Останки знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера извлекут из могилы в сентябре, для этого нужно будет поднять из земли 2,5 тонны бетона, сообщает Indianapolis Star.
Возглавлявший за грабежи и разбои список самых разыскиваемых американских преступников Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. По данным полиции, возглавляемая им преступная группировка причастна к ограблениям банков, нападению на полицейские участки и убийству 10 человек, в том числе сотрудника полиции. На похороны преступника, которому в тот момент был 31 год, в его родном штате Индиана собралось более 10 тысяч человек.
22 июня 2013, 11:35Знаменитые грабители в кино: "Враг общества №1" Джон Диллинджер110 лет назад, 22 июня 1903 года (по другим данным, 28 июня 1902 года) родился самый известный американский грабитель Джон Диллинджер, доставивший немало хлопот банкирам и ФБР во времена Великой депрессии. Хорошего он не сделал абсолютно ничего, но почему-то остался в истории этаким Робин Гудом, романтическим героем, про которого Майкл Манн снял фильм с Джонни Деппом в главной роли. Впрочем, не один Диллинджер спустя годы после смерти попал на экраны: проект Weekend РИА Новости предлагает вспомнить, как известные воры грабили банки, и кто из знаменитых актеров воплотил их образы в кино.
Родственники гангстера, озабоченные тем, что его останки могут быть похищены, положили на его гроб около 2,5 тонн бетона. Эксгумация останков на кладбище в Индианаполисе пройдет по запросу племянника Диллинджера, основания для нее не называются.
Как сообщает телеканал Fox News, процедура должна быть проведена до 16 сентября, а по ее завершении останки будут вновь захоронены.