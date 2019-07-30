Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T22:02Z
https://ria.ru/20190730/1557025192.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/82851/00/828510012_0:98:360:301_1036x0_80_0_0_fcda5507913421432a2a7532a5eeb2e7.jpg
РИА Новости

Останки легендарного американского грабителя эксгумируют, сообщили СМИ

Вчера, 22:02
1891
© The John Dillinger MuseumАмериканский преступник Джон Диллинджер на обложке газеты
Американский преступник Джон Диллинджер на обложке газеты
© The John Dillinger Museum
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Останки знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера извлекут из могилы в сентябре, для этого нужно будет поднять из земли 2,5 тонны бетона, сообщает Indianapolis Star.
Возглавлявший за грабежи и разбои список самых разыскиваемых американских преступников Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. По данным полиции, возглавляемая им преступная группировка причастна к ограблениям банков, нападению на полицейские участки и убийству 10 человек, в том числе сотрудника полиции. На похороны преступника, которому в тот момент был 31 год, в его родном штате Индиана собралось более 10 тысяч человек.
Джон Диллинджер / Джонни Депп
22 июня 2013, 11:35
Знаменитые грабители в кино: "Враг общества №1" Джон Диллинджер110 лет назад, 22 июня 1903 года (по другим данным, 28 июня 1902 года) родился самый известный американский грабитель Джон Диллинджер, доставивший немало хлопот банкирам и ФБР во времена Великой депрессии. Хорошего он не сделал абсолютно ничего, но почему-то остался в истории этаким Робин Гудом, романтическим героем, про которого Майкл Манн снял фильм с Джонни Деппом в главной роли. Впрочем, не один Диллинджер спустя годы после смерти попал на экраны: проект Weekend РИА Новости предлагает вспомнить, как известные воры грабили банки, и кто из знаменитых актеров воплотил их образы в кино.
Родственники гангстера, озабоченные тем, что его останки могут быть похищены, положили на его гроб около 2,5 тонн бетона. Эксгумация останков на кладбище в Индианаполисе пройдет по запросу племянника Диллинджера, основания для нее не называются.
Как сообщает телеканал Fox News, процедура должна быть проведена до 16 сентября, а по ее завершении останки будут вновь захоронены.
32122020
Обсудить 0
ИндианаСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал арест танкера Nika Spirit на Украине
РИА
Новости
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Убитая девушка-блогера Екатерина
В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши
В Петербурге полиция задержала напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce
Лента
новостей
Провинция Идлиб в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Судно Профессор Молчанов
В Белом море судно "Профессор Молчанов" спешит на помощь яхте "Крейсер"
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
Столкнувший людей под поезд в Германии мужчина имел проблемы с психикой
Киево-Печерская лавра
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит проект о лишении срочников права голосовать в регионах
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на критику в связи с задержаниями на незаконной акции в Москве
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
В Подмосковье два ребенка погибли, попав под колеса электрички
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
"Лгуны и непрофессионалы": Кличко обратился к Зеленскому
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
08:39Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Лента новостейМолния