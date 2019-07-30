Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и России привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе". По его словам, если сопоставить снимки со спутника города Кафр-Набуда на юге Идлиба в апреле и в конце июня, можно заметить, что Россия якобы использует тактику "выжженной земли".

В ответ российский постпред отметил активизацию террористов из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и их вылазках в Идлибе. Дипломат также обратил внимание, что террористы наращивают военный потенциал, у них увеличивается число иностранного оружия, в том числе летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня.

"Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от ударов террористов", — подчеркнул Небензя.

Дипломат также призвал замгенсека ООН не распространять непроверенную информацию.

"Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям и школам, это – ложь", — заявил Небензя.

Российский дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала ООН перепроверять информацию через Центр по примирению враждующих сторон, который круглосуточно работает в Сирии.

Небензя подчеркнул, что Россия продолжает работать над установлением мира в Сирии, в то время как западные коллеги пытаются сохранить террористический анклав в Идлибе.

Ситуация в Идлибе

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования.

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, гнездо террористов в Идлибе необходимо выкорчевывать.