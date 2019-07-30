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РИА Новости
Война в Сирии

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Вчера, 22:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и России привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе". По его словам, если сопоставить снимки со спутника города Кафр-Набуда на юге Идлиба в апреле и в конце июня, можно заметить, что Россия якобы использует тактику "выжженной земли".
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В ответ российский постпред отметил активизацию террористов из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и их вылазках в Идлибе. Дипломат также обратил внимание, что террористы наращивают военный потенциал, у них увеличивается число иностранного оружия, в том числе летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня.
"Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от ударов террористов", — подчеркнул Небензя.
Дипломат также призвал замгенсека ООН не распространять непроверенную информацию.
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"Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям и школам, это – ложь", — заявил Небензя.
Российский дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала ООН перепроверять информацию через Центр по примирению враждующих сторон, который круглосуточно работает в Сирии.
Небензя подчеркнул, что Россия продолжает работать над установлением мира в Сирии, в то время как западные коллеги пытаются сохранить террористический анклав в Идлибе.

Ситуация в Идлибе

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования.
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, гнездо террористов в Идлибе необходимо выкорчевывать.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииВасилий НебензяСирияООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Позицию ООН поддерживает как минимум 150 стран мира. А вот в оправдания России верят только Сирия, Иран, Венесуэла и Ливия . Турки и Китайцы тихо курят в сторонке.
30 июля, 23:05
Alex Markov
2001250
Весь мир заявляет, что Россия бомбит мирное население. Небензя опровергнет, это нарушение устава ООН. Ну как обычно, жертв не было?
30 июля, 22:48
nn oo
2110145
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