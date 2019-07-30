Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вторник в Москве стал самым холодным днем с начала июля, но в среду ожидается еще более холодная погода, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее метеоролог сообщала РИА Новости, что вторник может стать самым холодным днем месяца.

"В 16.00 в Москве температура была 16,1 градуса. Действительно, сегодняшний день с такой температурой оказался самым холодным в этом июле месяце", - сказала Позднякова.

Она также отметила, что среднесуточная температура на 6 градусов ниже климатической нормы.