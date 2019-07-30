Власти Самары готовят пункт временного размещения для жильцов горящих домов

САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Жильцов, чьи дома пострадали во время пожара в Железнодорожном районе Самары, готовы разместить в пункте временного размещения, сообщила во вторник журналистам представитель администрации города.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Самары горят три частных жилых дома и пять нежилых построек. По данным пресс-службы МЧС РФ, пострадавших нет, жильцы домов эвакуировались самостоятельно. В 21.27 (20.27 мск) пожар был локализован.

"В 59-й школе на улице Белгородской разворачивают пункт временного размещения", - сказала представитель мэрии.