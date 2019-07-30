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РИА Новости

МЧС назвало причину пожара в частных домах в Самаре

Вчера, 20:57
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Причиной пожара в жилых домах и хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары стала детская шалость с огнем, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Самары горят три частных жилых дома и пять нежилых построек. По данным пресс-службы МЧС РФ, пострадавших нет, жильцы домов эвакуировались самостоятельно. В 21.27 (20.27 мск) пожар был локализован.
"В ходе предварительной проверки по факту пожара установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем", - сказал Бойко.
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МЧС РФСамараПроисшествия
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