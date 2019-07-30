МЧС назвало причину пожара в частных домах в Самаре

САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Причиной пожара в жилых домах и хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары стала детская шалость с огнем, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Самары горят три частных жилых дома и пять нежилых построек. По данным пресс-службы МЧС РФ, пострадавших нет, жильцы домов эвакуировались самостоятельно. В 21.27 (20.27 мск) пожар был локализован.