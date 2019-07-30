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РИА Новости

Россия и Молдавия могут подписать соглашение о социальных гарантиях

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 31 октября 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 31 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев и Москва могут в сентябре подписать соглашение о социальных гарантиях, чтобы стаж молдавских граждан, работавших в РФ, учитывался при их выходе на пенсию.
"Мы сейчас ведем серьезную работу для того, чтобы в этом году, возможно, в рамках межправкомиссии, которая соберется в Москве, мы подписали соглашение о социальных гарантиях с Россией. Заседание комиссии будет 17-18 сентября, я думаю, мы должны подписать", - сказал Додон в эфире "Прямой линии", транслируемой на странице президента в соцсети "Одноклассники".
Президент Молдавии Игорь Додон
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По словам Додона, соглашение о социальных гарантиях предусматривает, что при выходе граждан Молдавии на пенсию будет учтен их стаж, полученный во время работы в РФ. Эти же нормы будут действовать в отношении граждан России, работавших в Молдавии.
"Это очень важно с учетом того, что около миллиона наших граждан находятся за рубежом. Это касается большого количества наших граждан", - подчеркнул президент.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и РФ на 2009-2020 годы", подписанной в ноябре 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны РФ является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, со стороны Молдавии — вице-премьер по реинтеграции республики Василий Шова.
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