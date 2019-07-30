Россия и Молдавия могут подписать соглашение о социальных гарантиях

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев и Москва могут в сентябре подписать соглашение о социальных гарантиях, чтобы стаж молдавских граждан, работавших в РФ, учитывался при их выходе на пенсию.

"Мы сейчас ведем серьезную работу для того, чтобы в этом году, возможно, в рамках межправкомиссии, которая соберется в Москве, мы подписали соглашение о социальных гарантиях с Россией. Заседание комиссии будет 17-18 сентября, я думаю, мы должны подписать", - сказал Додон в эфире "Прямой линии", транслируемой на странице президента в соцсети "Одноклассники"

По словам Додона, соглашение о социальных гарантиях предусматривает, что при выходе граждан Молдавии на пенсию будет учтен их стаж, полученный во время работы в РФ. Эти же нормы будут действовать в отношении граждан России, работавших в Молдавии.

"Это очень важно с учетом того, что около миллиона наших граждан находятся за рубежом. Это касается большого количества наших граждан", - подчеркнул президент.