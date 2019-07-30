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РИА Новости

Додон намерен настаивать на отмене запрета на трансляцию российских передач

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен добиться отмены запрета на трансляцию российских новостных и информационно-аналитических телепередач.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. В июле парламент Молдавии принял новый кодекс ТВ- и радиовещания, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.
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"Мы изначально выступали против того, чтобы заставлять людей смотреть то, что хотят политики. Желание социалистов и президента вернуть российские передачи и снять ограничение для всех есть, мы будем настаивать на изменении законодательства, думаю, что этим вопросом наши коллеги плотно займутся осенью", - заявил Додон в эфире "Прямой линии", транслируемой на странице президента в соцсети "Одноклассники".
По его словам, самостоятельно внести изменения в законодательство социалисты не смогут, для этого нужны голоса 51 из 100 депутатов парламента.
Ранее спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный заявляла, что этот вопрос обсуждался во время визита молдавской делегации в Госдуму РФ.
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