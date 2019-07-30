Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T20:51Z
https://ria.ru/20190730/1557024035.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155702/39/1557023929_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2f9ee67ba422408c28abd4294d57320f.jpg
РИА Новости

Забор перед Белым домом заменят на более высокий

Вчера, 20:51
411
© РИА Новости / Михаил ТургиевЗамена забора у Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
Замена забора у Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Половину забора перед знаменитым фронтальным видом Белого дома в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню закрыли сплошным ограждением, за которым начнется демонтаж нынешней металлической ограды и потом установка новой, более высокой, передает корреспондент РИА Новости.
"Белый дом. Проект замены ограды", - говорится на ткани, покрывающей временное ограждение. Позитивные слоганы вроде "Обеспечивает вид", "Оберегает дом народа", "Сохраняет американскую историю" чередуются там с историческими видами президентской резиденции в разные годы во всю высоту забора. Со стороны лужайки Белого дома зона работ также отгорожена.
© РИА Новости / Михаил ТургиевЗамена забора у Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
Замена забора у Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Замена забора у Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
Туристов происходящее не смущает, они, как обычно, фотографируются и на таком фоне, хотя теперь белое здание частично закрыто. Не сказалось это и на проведении акций протеста, которые обычно проходят в этом месте. В частности, во вторник там выступали противники абортов.
Работу над проектом новой ограды еще в 2014 году начали Секретная служба США, которая отвечает за охрану Белого дома, а также управление национальных парков, в ведении которого находится территория и сам забор. Задача была, с одной стороны, сохранить видимость Белого дома для граждан, с другой стороны, повысить уровень безопасности в свете неоднократных инцидентов, когда людям удавалось перелезть через забор и оказаться на территории, а то и в самом Белом доме.
В результате забор станет в два раза выше: с двух метров он вырастет до четырех. Судя по изображениям будущей ограды, она будет по внешнему виду примерно такой же, как сейчас, только выше. Кроме того, столбы ограды будут более широкими. При этом в забор будет встроена система обнаружения проникновения, а также применена "технология против залезания", сказано на сайте Управления национальных парков.
Работы будут проводиться поэтапно, начиная с отрезка на Пенсильвания-авеню. Закончить замену должны в 2021 году. Часть нынешнего забора отправится в музей паркового управления.
Президент США Дональд Трамп
27 июля, 00:13
Трамп заявил, что вынужден часто уезжать из Белого дома по вине Обамы
1120020
Обсудить 2
Вашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Самолет Ил-76МД-90А
Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Ил-76 у границы Эстонии
РИА
Новости
Судно Профессор Молчанов
В Белом море судно "Профессор Молчанов" спешит на помощь яхте "Крейсер"
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме
В Петербурге полиция задержала напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce
Лента
новостей
Американский преступник Джон Диллинджер на обложке газеты
Останки легендарного американского грабителя эксгумируют, сообщили СМИ
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на критику в связи с задержаниями на незаконной акции в Москве
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
ЦИК Украины признал 49 депутатов Рады избранными
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский призвал гуманно относиться к "рядовым" участникам митингов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране рассказали о "самом крупном провале" США
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 31 октября 2018
Россия и Молдавия могут подписать соглашение о социальных гарантиях
Сухум призвал Тбилиси прекратить политику изоляции в отношении Абхазии
Роберт Кочарян в суде
Освободившего Кочаряна судью обвинили в служебном подлоге
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
США ввели санкции против мэра албанского города Дуррес
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
08:39Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Лента новостейМолния