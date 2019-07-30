Забор перед Белым домом заменят на более высокий

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Половину забора перед знаменитым фронтальным видом Белого дома в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню закрыли сплошным ограждением, за которым начнется демонтаж нынешней металлической ограды и потом установка новой, более высокой, передает корреспондент РИА Новости.

"Белый дом. Проект замены ограды", - говорится на ткани, покрывающей временное ограждение. Позитивные слоганы вроде "Обеспечивает вид", "Оберегает дом народа", "Сохраняет американскую историю" чередуются там с историческими видами президентской резиденции в разные годы во всю высоту забора. Со стороны лужайки Белого дома зона работ также отгорожена.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Замена забора у Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019 © РИА Новости / Михаил Тургиев Замена забора у Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019

Туристов происходящее не смущает, они, как обычно, фотографируются и на таком фоне, хотя теперь белое здание частично закрыто. Не сказалось это и на проведении акций протеста, которые обычно проходят в этом месте. В частности, во вторник там выступали противники абортов.

Работу над проектом новой ограды еще в 2014 году начали Секретная служба США, которая отвечает за охрану Белого дома, а также управление национальных парков, в ведении которого находится территория и сам забор. Задача была, с одной стороны, сохранить видимость Белого дома для граждан, с другой стороны, повысить уровень безопасности в свете неоднократных инцидентов, когда людям удавалось перелезть через забор и оказаться на территории, а то и в самом Белом доме.

В результате забор станет в два раза выше: с двух метров он вырастет до четырех. Судя по изображениям будущей ограды, она будет по внешнему виду примерно такой же, как сейчас, только выше. Кроме того, столбы ограды будут более широкими. При этом в забор будет встроена система обнаружения проникновения, а также применена "технология против залезания", сказано на сайте Управления национальных парков.