Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группа Rammstein в призналась в любви российским фанатам в своем Инстаграме.
"Россия, мы любим тебя!" - написали Rammstein на русском языке в комментариях к фотографиям с концерта в "Лужниках", состоявшемся 29 июля.
Следующее выступление группы пройдет в Санкт-Петербурге 2 августа на "Газпром Арене".
Стадионный Тур Rammstein по Европе стартовал 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен. Запланированы концерты в Берлине, Праге, Берне, Дрездене, Копенгагене, Роттердаме, Вене, Риге, Осло и других городах.