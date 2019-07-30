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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши

Вчера, 20:41
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Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая девушка-блогера Екатерина
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий", — рассказала она.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили в чемодане в съемной квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Погибшая девушка-блогер
29 июля, 16:20
"Занималась не тем, чем надо?" В Москве расследуют убийство блогерши
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Ирина ВолкМВД РФМоскваПроисшествия
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