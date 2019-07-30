Освободившего Кочаряна судью обвинили в служебном подлоге

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в служебном подлоге судье Давиду Григоряну, принявшего ранее решение об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

В мае судья из Еревана Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. После этого в кабинете Григоряна провели обыск, а его полномочия приостановили. В Генпрокуратуре заявили, что Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи, посчитав обоснованным подозрение в совершении им в сентябре 2018 года предполагаемого деяния, предусмотренного статьей УК "служебный подлог".

"Григоряну предъявлено обвинение по признакам статьи "служебный подлог", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы

Ранее Высший судебный совет Армении заявил, что в отношении судьи следователь предпринял шаги, не предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, а именно опечатал дверь кабинета Григоряна, чем ограничил его доступ в кабинет.

Ранее член палаты адвокатов Армении Ерванд Варосян сообщил, что в данный момент около 50 адвокатов выразили готовность взять на себя защиту Григоряна. Адвокат судьи Георгий Меликян заявил журналистам, что следственные действия против его подзащитного были проведены с многочисленными нарушениями закона. Он сообщил, что уголовное преследование в отношении судьи возможно только с разрешения Высшего судебного совета, а такого разрешения изначально не было, следовательно, по его мнению, решение о возбуждении уголовного дела было принято с нарушением прав и законных интересов судьи. На этом основании защита потребовала отменить решение о возбуждении дела.