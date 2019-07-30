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РИА Новости

Освободившего Кочаряна судью обвинили в служебном подлоге

Вчера, 20:41
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в служебном подлоге судье Давиду Григоряну, принявшего ранее решение об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.
В мае судья из Еревана Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. После этого в кабинете Григоряна провели обыск, а его полномочия приостановили. В Генпрокуратуре заявили, что Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи, посчитав обоснованным подозрение в совершении им в сентябре 2018 года предполагаемого деяния, предусмотренного статьей УК "служебный подлог".
Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян
20 июля, 12:20
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"Григоряну предъявлено обвинение по признакам статьи "служебный подлог", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы
Ранее Высший судебный совет Армении заявил, что в отношении судьи следователь предпринял шаги, не предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, а именно опечатал дверь кабинета Григоряна, чем ограничил его доступ в кабинет.
Ранее член палаты адвокатов Армении Ерванд Варосян сообщил, что в данный момент около 50 адвокатов выразили готовность взять на себя защиту Григоряна. Адвокат судьи Георгий Меликян заявил журналистам, что следственные действия против его подзащитного были проведены с многочисленными нарушениями закона. Он сообщил, что уголовное преследование в отношении судьи возможно только с разрешения Высшего судебного совета, а такого разрешения изначально не было, следовательно, по его мнению, решение о возбуждении уголовного дела было принято с нарушением прав и законных интересов судьи. На этом основании защита потребовала отменить решение о возбуждении дела.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
Второй президент Армении Роберт Кочарян
14 июня, 14:28
Суд признал победу экс-президента Армении Кочаряна по иску против СМИ
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