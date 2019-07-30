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РИА Новости

Путин поручил создать комитет по подготовке к фестивалю "Таврида-Арт"

Вчера, 20:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать комитет по подготовке и проведению фестиваля "Таврида-Арт", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", - говорится в документе.
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида
2 июля, 16:58
В Крыму прошла презентация фестиваля "Таврида – АРТ"
Председателем комитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. В состав комитета войдут почти 30 человек. Среди них глава Крыма Сергей Аксенов, глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава Росмолодежи Александр Бугаев.
Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль будет проходить 20-26 августа в Крыму. На участие в фестивале уже подано более 9 тысяч заявок от молодых деятелей культуры из разных регионов РФ.
Около 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале Таврида – Арт
3 июня, 11:56
Около 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале "Таврида – Арт"
Работа фестиваля будет проходить в восьми тематических арт-пространствах под открытым небом. Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН. Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты с участием ведущих российских исполнителей. Ранее в пресс-службе проекта рассказали, что в рамках музыкальной программы участников ожидает выступление Гарика Сукачева, группы "Ария" и Вячеслава Бутусова. Также на фестивале выступят Гуф, ST и Natan, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова и другие звезды отечественной эстрады.
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