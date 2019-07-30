Пожар в Самаре распространился на восемь домов

САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Ранее сообщалось о возгорании трех жилых домов на площади 1,8 тысячи квадратных метров на улице Волгина.

Как рассказал Бойко, в настоящее время горят три жилых дома и пять нежилых построек.

"Сложность заключается в том, что для строительства применялись горючие материалы, из-за этого активное распространение пламени. Предполагаем, что еще позднее сообщение о пожаре, что повлекло его максимальное развитие", - сказал Бойко.

Он добавил, что в настоящее время сил и средств для тушения пожара достаточно, на месте работают 133 человека.