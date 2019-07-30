Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московская полиция призывает воздержаться москвичей и гостей столицы от участия в несогласованном митинге 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ГУ МВД призвали организаторов и возможных участников акции соблюдать закон и предупредили, что полиция будет оперативно реагировать на правонарушения.

"В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокаций (в частности, возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и так далее), ГУ МВД России по г. Москве предупреждает его организаторов и возможных участников о необходимости соблюдения закона", - сообщили в пресс-службе.

Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, заключили в пресс-службе.

Ранее Либертарианская партия прекратила переговоры с мэрией Москвы и отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа в Москве, так как вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова их не устраивает. Несмотря на это, в социальных сетях некоторых кандидатов все равно опубликованы призывы к проведению акции в любой точке Бульварного кольца.