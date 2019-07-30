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РИА Новости

Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московская полиция призывает воздержаться москвичей и гостей столицы от участия в несогласованном митинге 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также в ГУ МВД призвали организаторов и возможных участников акции соблюдать закон и предупредили, что полиция будет оперативно реагировать на правонарушения.
"В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокаций (в частности, возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и так далее), ГУ МВД России по г. Москве предупреждает его организаторов и возможных участников о необходимости соблюдения закона", - сообщили в пресс-службе.
Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, заключили в пресс-службе.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Ранее Либертарианская партия прекратила переговоры с мэрией Москвы и отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа в Москве, так как вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова их не устраивает. Несмотря на это, в социальных сетях некоторых кандидатов все равно опубликованы призывы к проведению акции в любой точке Бульварного кольца.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Сергей Собянин
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Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу
89121392
Обсудить 59
МВД РоссииМосковская городская думаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Паровой котёл без клапана рано или поздно рванёт.Из-за боязни потерять власть и беззаботную жизнь элементарных вещей осознать не в состоянии.
30 июля, 20:50
bbrandvorotnik
55000328
А,что теперь не только Президент может конституцию под себя переписать,но и чиновники полиции любую статью в ней переделать,в частности на право мирных акций и митингов?
30 июля, 21:21
Слава Мишкич
41012119
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