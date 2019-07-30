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РИА Новости

Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Ил-76 у границы Эстонии

Вчера, 20:15
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛОНДОН, 30 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Истребители британских ВВС Typhoon в воскресенье сопроводили российский военный транспортный самолет Ил-76, совершавший полет вблизи воздушной границы Эстонии, говорится в сообщении британского министерства обороны.
Британские самолеты вылетели с военной базы Эмари, расположенной в Эстонии.
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"Мы идентифицировали его, когда он находился близко к пространству НАТО. Это стандартный протокол для воздушных судов", - говорится в заявлении военного ведомства.
"Это обычная миссия НАТО для самолетов Typhoon, которая подтверждает, что Великобритания работает в партнерстве с Эстонией", - отметили в министерстве обороны.
По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, быстрое реагирование британских ВВС, продемонстрировавших свои профессиональные навыки, призвано "защитить небо над Балтикой".
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"Наш личный состав, расположенный в Эстонии и по всему миру, всегда готов отреагировать на любой сценарий, поскольку мы продолжаем быть приверженными нашим союзникам по НАТО", - отметил министр.
В конце июня истребители британских ВВС также поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов.
Typhoon вылетали навстречу российскому военному транспортному самолету, затем двум истребителям Су-27 и еще одному транспортному самолету.
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Ил-76Су-27НАТОВеликобританияЭстонияРоссияБезопасность
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