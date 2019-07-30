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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия приняла решение не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, говорится в комментарии МИД РФ.
Конференция по Венесуэле должна пройти в столице Перу 6 августа.
В Москве отметили, что внимательно проанализировали цели и задачи, ставящиеся организаторами перед конференцией в Лиме, обсудили их с партнерами в Латинской Америке и представителями ряда других стран, но у российской стороны остался ряд серьезных сомнений.
"Прежде всего, не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение "проблем демократии" в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством (Николаса) Мадуро и другими политическими силами. Не уверены, что однодневная встреча с заявленным участием около 100 делегаций, придерживающихся разных позиций, в состоянии согласовать меры реальной помощи в нахождении развязок сложных проблем, стоящих перед этой страной", - говорится в сообщении.
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В МИД РФ подчеркнули, что "основное сомнение состоит в том, что из целей конференции не вытекает, каким образом ее проведение соотносится с ключевой, по нашему убеждению, задачей на данный момент – содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога, начатого при посредничестве Норвегии".
"С учетом изложенного, тщательно взвесив все обстоятельства, пришли к выводу о целесообразности воздержаться от участия в данном мероприятии. Данное решение было доведено Временным поверенным в делах России в Лиме до руководства МИД Перу", - добавили в министерстве.
При этом Москва подтверждает "стремление к дальнейшему конструктивному диалогу с государствами Латинской Америки, включая Перу, и странами других регионов, заинтересованными в совместной работе в интересах содействия урегулированию в Венесуэле".
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