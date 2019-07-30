Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T20:07Z
https://ria.ru/20190730/1557022633.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152151/94/1521519436_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a9ef49bd91f01cf95eed7b3f1175a4a0.jpg
РИА Новости

МИД ответил на критику в связи с задержаниями на незаконной акции в Москве

Вчера, 20:07
2166
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел напомнило Франции и Германии на основе примеров из недавней истории этих стран о том, что можно считать "непропорциональными действиями полиции", в ответ на критику в связи с задержаниями участников несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля.
Ранее МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников несанкционированной акции и призвал к их освобождению. При этом французские власти не осуждали действия своей полиции, которая часто применяет слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и водометы против нарушающих общественный порядок демонстрантов, включая участников многочисленных акций "желтых жилетов". В Берлине также с обеспокоенностью отреагировали на задержания на незаконном митинге в Москве.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Вчера, 19:32
Слышали новость? Несогласованные митинги будут пресекать еще жестчеКак в России будут бороться с незаконными митингами? Кто и зачем хочет заблокировать BlaBlaCar, "Связной.Трэвел", OneTwoTrip и еще 226 ресурсов? Какие долги стали прощать россиянам? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
"В том, что касается "непропорциональных" действий полиции во время манифестаций, Франция, к сожалению, - одна из мировых законодательниц мод. До таких "высоких" демократических стандартов даже на Западе многим еще далеко. Мы в свою очередь выражаем озабоченность состоянием здоровья французских граждан (в том числе журналистов), которые регулярно становятся жертвами полицейского произвола", - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter, к которому приложено видео с разгона протестных акций в Париже, в ходе которых полицейские орудуют дубинками и перцовыми баллончиками.
Другое видео, опубликованное в Twitter МИД РФ, демонстрирует разгон акции противников проведения саммита G7 в баварском городе Гармиш-Партенкирхен, где полиция также использует перцовые баллончики.
"Порядка двадцати тысяч полицейских против протестующих - вот руководство о "непропорциональном применении силы", - отметили в МИД РФ.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
1611201111
Обсудить 5
МИД РФМоскваФранцияГерманияВ мире
Популярные комментарии
Во Москве в отличии от французов не жгли машины, не крушили витрины, не бросались коктейлем молотова. Страшно подумать, что в этом случае предприняли бы наши доблестные служители закона. Скорей всего применили бы огнестрельное оружие.
30 июля, 20:56
bbrandvorotnik
300139
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране рассказали о "самом крупном провале" США
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал арест танкера Nika Spirit на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
"Лгуны и непрофессионалы": Кличко обратился к Зеленскому
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа
Киево-Печерская лавра
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Киев распространяет фейки о выдаче российских паспортов, заявили в ДНР
Генерал Джон Хайтен
Американский генерал заявил о "недостаточном сдерживании" России
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Провинция Идлиб в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперты оценили крайний срок запуска "Северного потока — 2" в этом году
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
Украине нечем гордиться, считает представитель "Оппозиционной платформы"
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Лента новостейМолния