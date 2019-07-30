МИД ответил на критику в связи с задержаниями на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел напомнило Франции и Германии на основе примеров из недавней истории этих стран о том, что можно считать "непропорциональными действиями полиции", в ответ на критику в связи с задержаниями участников несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля.

Ранее МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников несанкционированной акции и призвал к их освобождению. При этом французские власти не осуждали действия своей полиции, которая часто применяет слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и водометы против нарушающих общественный порядок демонстрантов, включая участников многочисленных акций "желтых жилетов". В Берлине также с обеспокоенностью отреагировали на задержания на незаконном митинге в Москве.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.

"В том, что касается "непропорциональных" действий полиции во время манифестаций, Франция, к сожалению, - одна из мировых законодательниц мод. До таких "высоких" демократических стандартов даже на Западе многим еще далеко. Мы в свою очередь выражаем озабоченность состоянием здоровья французских граждан (в том числе журналистов), которые регулярно становятся жертвами полицейского произвола", - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter , к которому приложено видео с разгона протестных акций в Париже, в ходе которых полицейские орудуют дубинками и перцовыми баллончиками.

Другое видео, опубликованное в Twitter МИД РФ, демонстрирует разгон акции противников проведения саммита G7 в баварском городе Гармиш-Партенкирхен, где полиция также использует перцовые баллончики.