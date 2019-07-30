Алтайский депутат предложила тушить лесные пожары с помощью бомб

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предложила тушить лесные пожары с помощью бомб.
"При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. <…> При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади тысячи квадратных метров", — приводится ее обращение на сайте партии.
Политик предложила обратиться к опыту Швеции и Китая, где горящие леса "обстреливаются специальными снарядами". По словам Боровиковой, бомбы с огнегасящим средством разрабатывали в том числе и в Советском Союзе.
Позже в комментарии РБК депутат объяснила, что имела в виду водные авиабомбы АСП-500, предназначенные для тушения пожаров.
"Если пожар масштабный, его бесполезно тушить водой. Он распространяется ветром, поэтому нужно этот пожар бомбами "обрывать", — заявила она.
Лесные пожары в Сибири
Накануне первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. По информации ФБУ "Авиалесоохрана", в тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 26 воздушных судов.
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
"Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — заявил премьер-министр.
Также Медведев дал указание Кобылкину вылететь на место и лично оценить ситуацию с лесными пожарами. В свою очередь, МЧС должно представить в правительство предложения по поддержке регионов, где ситуация с лесными пожарами наиболее сложная.
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