Алтайский депутат предложила тушить лесные пожары с помощью бомб

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предложила тушить лесные пожары с помощью бомб.

"При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. <…> При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади тысячи квадратных метров", — приводится ее обращение на сайте партии.

Политик предложила обратиться к опыту Швеции и Китая, где горящие леса "обстреливаются специальными снарядами". По словам Боровиковой, бомбы с огнегасящим средством разрабатывали в том числе и в Советском Союзе.

Позже в комментарии РБК депутат объяснила, что имела в виду водные авиабомбы АСП-500, предназначенные для тушения пожаров.

"Если пожар масштабный, его бесполезно тушить водой. Он распространяется ветром, поэтому нужно этот пожар бомбами "обрывать", — заявила она.

Лесные пожары в Сибири

Накануне первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. По информации ФБУ "Авиалесоохрана", в тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 26 воздушных судов.

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

"Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — заявил премьер-министр.