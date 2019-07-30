Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T19:55Z
https://ria.ru/20190730/1557022254.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155693/10/1556931030_0:113:3112:1863_1036x0_80_0_0_29f4688f93f10228343ea2e29d5a6f33.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о столкновениях рядом с полицейским участком в Гонконге

Вчера, 19:55
297
© REUTERS / Tyrone SiuПротесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими произошли вечером во вторник рядом с полицейским участком в районе Квай Чунг (Kwai Chung), сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, передает телерадиокорпорация RTHK.
Ранее сообщалось со ссылкой на газету South Ching Morning Post, что власти Гонконга намерены на этой неделе предъявить обвинения за участие в массовых беспорядках 44 из 49 задержанных в минувшее воскресенье в ходе последних ожесточенных столкновений антиправительственных демонстрантов с полицией, произошедших в минувшее воскресенье,
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Вчера, 15:38
Власти Гонконга предъявят обвинения за участие в беспорядках, сообщили СМИ
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Отмечается, что сотни демонстрантов пришли к участку, где, предположительно, содержатся 44 задержанных. Толпа выкрикивала лозунги стоящим снаружи полицейским и светила в них лазером. Однако ворота были закрыты, и сотрудники правоохранительных органов обратились к протестующим с просьбой уйти. Позже собравшиеся на улице люди начали бросать в полицейских предметы, а те в ответ применили перцовый баллончик. Несколько человек из толпы бросали в полицейский участок яйца и даже сделали граффити на стенах здания.
В какой-то момент один из сотрудников полиции нацелил на собравшихся, по всей видимости, дробовик. Для разгона разгневанной толпы были развернуты спецподразделения полиции. Столкновения также произошли на близлежащих дорогах, в результате чего частично остановилось движение общественного транспорта.
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Вчера, 14:06
Китай назвал насилие в ходе протестов в Гонконге "творением" США
Состоявшаяся в прошлое воскресенье акция протеста изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В результате были задержаны 49 человек по подозрению в совершении преступлений, включая несанкционированные собрания и хранение оружия.
Согласно заявлению полиции, радикальные протестующие ведут себя все более и более агрессивно, устраивают акты вандализма, подожгли, вооруженные нападения на полицейских. В полиции сообщали, что в ходе протестов в воскресенье радикальные протестующие напали на сотрудников полиции с вопиющим пренебрежением к последствиям, такие нападения включали в себя бросание кирпичей, стеклянных бутылок, обливание полицейских неизвестной жидкостью, стрельбу металлическими шариками из арбалета, стрельбу из лука.
100030
Обсудить 0
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
РИА
Новости
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Китай назвал насилие в ходе протестов в Гонконге "творением" США
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
Суд отказал защите экс-президента Судана в перенесении процесса
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
Лента
новостей
СМИ: из Испании отозвали напавшего на жену и дочь египетского дипломата
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь. Архивное фото
Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Иркутский губернатор заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Власти Гонконга предъявят обвинения за участие в беспорядках, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране рассказали о "самом крупном провале" США
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
В Гонконге демонстранты собираются у здания суда
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
Здание посольства Венесуэлы в США. Архивное фото
Мадуро встретился с активистами, защищавшими венесуэльское посольство в США
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве в Пакистане
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Лента новостейМолния