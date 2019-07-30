СМИ сообщили о столкновениях рядом с полицейским участком в Гонконге

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими произошли вечером во вторник рядом с полицейским участком в районе Квай Чунг (Kwai Chung), сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, передает телерадиокорпорация RTHK.
Ранее сообщалось со ссылкой на газету South Ching Morning Post, что власти Гонконга намерены на этой неделе предъявить обвинения за участие в массовых беспорядках 44 из 49 задержанных в минувшее воскресенье в ходе последних ожесточенных столкновений антиправительственных демонстрантов с полицией, произошедших в минувшее воскресенье,
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Отмечается, что сотни демонстрантов пришли к участку, где, предположительно, содержатся 44 задержанных. Толпа выкрикивала лозунги стоящим снаружи полицейским и светила в них лазером. Однако ворота были закрыты, и сотрудники правоохранительных органов обратились к протестующим с просьбой уйти. Позже собравшиеся на улице люди начали бросать в полицейских предметы, а те в ответ применили перцовый баллончик. Несколько человек из толпы бросали в полицейский участок яйца и даже сделали граффити на стенах здания.
В какой-то момент один из сотрудников полиции нацелил на собравшихся, по всей видимости, дробовик. Для разгона разгневанной толпы были развернуты спецподразделения полиции. Столкновения также произошли на близлежащих дорогах, в результате чего частично остановилось движение общественного транспорта.
Состоявшаяся в прошлое воскресенье акция протеста изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В результате были задержаны 49 человек по подозрению в совершении преступлений, включая несанкционированные собрания и хранение оружия.
Согласно заявлению полиции, радикальные протестующие ведут себя все более и более агрессивно, устраивают акты вандализма, подожгли, вооруженные нападения на полицейских. В полиции сообщали, что в ходе протестов в воскресенье радикальные протестующие напали на сотрудников полиции с вопиющим пренебрежением к последствиям, такие нападения включали в себя бросание кирпичей, стеклянных бутылок, обливание полицейских неизвестной жидкостью, стрельбу металлическими шариками из арбалета, стрельбу из лука.