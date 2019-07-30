СМИ сообщили о столкновениях рядом с полицейским участком в Гонконге

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими произошли вечером во вторник рядом с полицейским участком в районе Квай Чунг (Kwai Chung), сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, передает телерадиокорпорация Столкновения между полицией и протестующими произошли вечером во вторник рядом с полицейским участком в районе Квай Чунг (Kwai Chung), сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, передает телерадиокорпорация RTHK

Ранее сообщалось со ссылкой на газету South Ching Morning Post , что власти Гонконга намерены на этой неделе предъявить обвинения за участие в массовых беспорядках 44 из 49 задержанных в минувшее воскресенье в ходе последних ожесточенных столкновений антиправительственных демонстрантов с полицией, произошедших в минувшее воскресенье,

В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

Отмечается, что сотни демонстрантов пришли к участку, где, предположительно, содержатся 44 задержанных. Толпа выкрикивала лозунги стоящим снаружи полицейским и светила в них лазером. Однако ворота были закрыты, и сотрудники правоохранительных органов обратились к протестующим с просьбой уйти. Позже собравшиеся на улице люди начали бросать в полицейских предметы, а те в ответ применили перцовый баллончик. Несколько человек из толпы бросали в полицейский участок яйца и даже сделали граффити на стенах здания.

В какой-то момент один из сотрудников полиции нацелил на собравшихся, по всей видимости, дробовик. Для разгона разгневанной толпы были развернуты спецподразделения полиции. Столкновения также произошли на близлежащих дорогах, в результате чего частично остановилось движение общественного транспорта.

Состоявшаяся в прошлое воскресенье акция протеста изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В результате были задержаны 49 человек по подозрению в совершении преступлений, включая несанкционированные собрания и хранение оружия.