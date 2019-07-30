В Иране рассказали о "самом крупном провале" США

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал политику США на Ближнем Востоке самым крупным провалом со времен войны во Вьетнаме.
"Тысячелетиям иранцы оказывались сильнее своих агрессоров. А США потратили 7 триллионов долларов и пролили реки крови в нашем регионе, но в итоге это стало их самым большим провалом со времен войны во Вьетнаме", - написал Зариф на своей странице в Twitter.
Зариф призвал президента США Дональда Трампа отказаться от "ложной истории "группы-Б" и ее жажды бесконечной войны".
"Группой-Б" Зариф называет "объединение" советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
"Дипломатия равнозначна благоразумию, а не слабости", - добавил Зариф.
Свое сообщение Зариф сопроводил отрывком статьи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона от 2017 года, где выделил слова Болтона о том, что "Иран никогда не выигрывал ни одной войны и никогда не проигрывал на переговорах".
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