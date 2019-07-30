В Иране рассказали о "самом крупном провале" США

"Тысячелетиям иранцы оказывались сильнее своих агрессоров. А США потратили 7 триллионов долларов и пролили реки крови в нашем регионе, но в итоге это стало их самым большим провалом со времен войны во Вьетнаме", - написал Зариф на своей странице в Twitter .

Свое сообщение Зариф сопроводил отрывком статьи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона от 2017 года, где выделил слова Болтона о том, что "Иран никогда не выигрывал ни одной войны и никогда не проигрывал на переговорах".