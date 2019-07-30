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РИА Новости

В Индии приняли закон, запрещающий "мгновенный развод"

Вчера, 19:33
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© 2019 Associated Press Prakash SinghАктивистки движения "Женщины Индии" во время акции протеста против "мгновенного развода" ("тройной талак")
Активистки движения Женщины Индии во время акции протеста против мгновенного развода (тройной талак)
© 2019 Associated Press Prakash Singh
Активистки движения "Женщины Индии" во время акции протеста против "мгновенного развода" ("тройной талак"). Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") и определяющий его как уголовное преступление, сообщает газета Times of India.
"Тройной талак" дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Данная практика была признана незаконной по решению верховного суда Индии в августе 2017 года, но запрет на нее регулировался лишь указом правительства.
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На заседании в верхней палате (Раджья сабха) парламента за поддержку закона проголосовали 99 депутатов и 84 – против. Нижняя палата (Лок сабха) законодательного органа одобрила законопроект на прошлой неделе. Он вступит в силу после подписания документа президентом, что является простой формальностью. Отмечается, что оппозиция длительное время пыталась заблокировать инициативу об отмене "средневекового обычая".
Лидер оппозиции в верхней палате парламента Гулам Наби Азад назвал новый закон политически мотивированным и направленным на уничтожение мусульманских семей с помощью внутренних раздоров. В ответ присутствовавший на заседании глава минюста Рави Шанкар Прасад напомнил о законодательном запрещении приданого и многоженства - обычаев, принятых в индуизме.
Нарушителям закона о "тройном талаке" будет грозить до трех лет тюремного заключения.
"Тройной талак" запрещен во многих исламских странах, а местные богословы ставят под сомнение допустимость "мгновенного развода". Тем не менее, до недавнего времени мусульмане Индии активно использовали эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе через SMS или при помощи любого другого мобильного сервиса.
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