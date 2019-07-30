В Индии приняли закон, запрещающий "мгновенный развод"

Активистки движения "Женщины Индии" во время акции протеста против "мгновенного развода" ("тройной талак"). Архивное фото

Активистки движения "Женщины Индии" во время акции протеста против "мгновенного развода" ("тройной талак")

© 2019 Associated Press Prakash Singh Активистки движения "Женщины Индии" во время акции протеста против "мгновенного развода" ("тройной талак")

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") и определяющий его как уголовное преступление, сообщает газета Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") и определяющий его как уголовное преступление, сообщает газета Times of India

"Тройной талак" дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Данная практика была признана незаконной по решению верховного суда Индии в августе 2017 года, но запрет на нее регулировался лишь указом правительства.

На заседании в верхней палате (Раджья сабха) парламента за поддержку закона проголосовали 99 депутатов и 84 – против. Нижняя палата (Лок сабха) законодательного органа одобрила законопроект на прошлой неделе. Он вступит в силу после подписания документа президентом, что является простой формальностью. Отмечается, что оппозиция длительное время пыталась заблокировать инициативу об отмене "средневекового обычая".

Лидер оппозиции в верхней палате парламента Гулам Наби Азад назвал новый закон политически мотивированным и направленным на уничтожение мусульманских семей с помощью внутренних раздоров. В ответ присутствовавший на заседании глава минюста Рави Шанкар Прасад напомнил о законодательном запрещении приданого и многоженства - обычаев, принятых в индуизме.

Нарушителям закона о "тройном талаке" будет грозить до трех лет тюремного заключения.