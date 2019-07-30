МЧС сообщило об угрозе распространения огня с горящих в Самаре домов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Огонь от пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе Самары может перейти на соседние здания, сообщает департамент информационной политики МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожар в Железнодорожном районе Самары уже охватил три жилых дома, площадь возгорания составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

"Существует угроза распространения (огня – ред.) на соседние дома", - говорится в сообщении.