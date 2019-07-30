Представитель Гуаидо готов встретиться с Лавровым

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо заявил, что готов к встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Да, я открыт к встрече со всеми, чтобы найти мирное решение для нашей страны", - сказал он в Национальном пресс-клубе, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Лавровым.

По его словам, Венесуэла хотела бы выстраивать отношения с Россией на основе взаимопонимания.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва контактирует с представителями Хуана Гуаидо и оппозицией Венесуэлы, но в формате, понятном для правительства президента Николаса Мадуро. По его словам, это не параллельный канал, а эпизодический обмен информацией.