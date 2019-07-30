Представитель Гуаидо готов встретиться с Лавровым

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо заявил, что готов к встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Да, я открыт к встрече со всеми, чтобы найти мирное решение для нашей страны", - сказал он в Национальном пресс-клубе, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Лавровым.
По его словам, Венесуэла хотела бы выстраивать отношения с Россией на основе взаимопонимания.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва контактирует с представителями Хуана Гуаидо и оппозицией Венесуэлы, но в формате, понятном для правительства президента Николаса Мадуро. По его словам, это не параллельный канал, а эпизодический обмен информацией.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.