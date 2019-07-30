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РИА Новости

В Минтрансе сообщили о стабилизации ситуации с багажом в "Шереметьево"

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОРЕНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" стабилизировал ситуацию с багажом: набрал дополнительный персонал, повысил зарплату грузчикам и переориентировал потоки, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдались с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". В начале июля аэропорт заявлял, что ситуация в целом стабилизировалась, однако возможны отклонения.
"Стабилизировалась. У нас были вопросы не так давно... обсуждали вопрос о перегрузке входных групп. То есть очереди на вход в аэропорт не так давно. Выясняли, спрашивали. Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль. Такие локальные темы все равно будут случаться", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, окончательно ли стабилизировалась ситуация с выдачей багажа в аэропорту "Шереметьево".
"Глобально с точки зрения решения вопросов багажа Шереметьево исправилось. По состоянию уже на сегодня, где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию", - добавил он.
Дитрих уточнил, что это произошло, в том числе, благодаря набору дополнительного персонала, повышения зарплаты грузчикам, переориентации потоков, связанных с обработкой всего объёма багажа в терминале D, что ранее с учетом пропускной способности терминала вызвало большие проблемы, а также иных мер.
"Ространснадзор, который по моей просьбе туда выезжал... Подтверждает, что ситуация... рабочая, каких-то сбоев нет", - заключил министр.
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