В Минтрансе сообщили о стабилизации ситуации с багажом в "Шереметьево"

"Стабилизировалась. У нас были вопросы не так давно... обсуждали вопрос о перегрузке входных групп. То есть очереди на вход в аэропорт не так давно. Выясняли, спрашивали. Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль. Такие локальные темы все равно будут случаться", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, окончательно ли стабилизировалась ситуация с выдачей багажа в аэропорту "Шереметьево".