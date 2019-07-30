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РИА Новости

Киев распространяет фейки о выдаче российских паспортов, заявили в ДНР

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о распространении фейковой информации со стороны чиновников Украины о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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"Вопрос выдачи российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик не остается без внимания украинских чиновников. Не так давно в сети Интернет появилось заявление одного из министров Украины о том, что ФСБ Российской Федерации ограничило выдачу российского гражданства жителям Донбасса", - говорится в сообщении, распространенном Миграционной службой МВД ДНР.
В ведомстве опровергли данное заявление и назвали его фантазией украинских чиновников.
"Миграционная служба МВД ДНР официально заявляет – эта информация не соответствует действительности. Граждане республики продолжают получать российское гражданство по упрощенной системе в соответствии с указом Владимира Путина… Распространение заведомо лживых сведений – не что иное, как фантазии украинских чиновников, пытающихся запутать и ввести в заблуждение не столько граждан народных республик, сколько жителей тех территорий, которые находятся под юрисдикцией киевского режима", - заявили в ведомстве.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаВ мире
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