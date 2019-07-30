Киев распространяет фейки о выдаче российских паспортов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о распространении фейковой информации со стороны чиновников Украины о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

"Вопрос выдачи российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик не остается без внимания украинских чиновников. Не так давно в сети Интернет появилось заявление одного из министров Украины о том, что ФСБ Российской Федерации ограничило выдачу российского гражданства жителям Донбасса", - говорится в сообщении, распространенном Миграционной службой МВД ДНР.

В ведомстве опровергли данное заявление и назвали его фантазией украинских чиновников.

"Миграционная служба МВД ДНР официально заявляет – эта информация не соответствует действительности. Граждане республики продолжают получать российское гражданство по упрощенной системе в соответствии с указом Владимира Путина… Распространение заведомо лживых сведений – не что иное, как фантазии украинских чиновников, пытающихся запутать и ввести в заблуждение не столько граждан народных республик, сколько жителей тех территорий, которые находятся под юрисдикцией киевского режима", - заявили в ведомстве.