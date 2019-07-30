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РИА Новости

Минтранс прокомментировал идею платных курилок в аэропортах

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих считает, что курительные комнаты в аэропортах РФ позволят сберечь здоровье некурящих пассажиров, однако, чтобы говорить о том, стоит ли делать их платными, нужно изучить зарубежный опыт.
Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. Позднее газета "Известия" со ссылкой на одного из депутатов сообщила о его намерении предложить поправку, которая сделает эти курилки платными. Эта идея вызвала критику, в частности руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов назвал ее пиаром.
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"Как человек ... могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места (для курения - ред.) нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали. Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю", - сказал Дитрих, отвечая на просьбу журналистов оценить инициативу сделать курительные комнаты в аэропортах РФ платными.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Курительная комната
24 июля, 11:16
Быть или не быть платным курилкам в аэропортах?Курительные комнаты могут вернуться в аэропорты, но вход в них, возможно, будет платным. С такой законодательной инициативой намерены выступить ряд депутатов Госдумы.
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