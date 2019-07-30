Минтранс прокомментировал идею платных курилок в аэропортах

ОРЕНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих считает, что курительные комнаты в аэропортах РФ позволят сберечь здоровье некурящих пассажиров, однако, чтобы говорить о том, стоит ли делать их платными, нужно изучить зарубежный опыт.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. Позднее газета "Известия" со ссылкой на одного из депутатов сообщила о его намерении предложить поправку, которая сделает эти курилки платными. Эта идея вызвала критику, в частности руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов назвал ее пиаром.

"Как человек ... могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места (для курения - ред.) нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали. Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю", - сказал Дитрих, отвечая на просьбу журналистов оценить инициативу сделать курительные комнаты в аэропортах РФ платными.