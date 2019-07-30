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РИА Новости

Эксперт: мониторинги показывают эффективность решений врио главы Сахалина

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевВременно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, состоявшаяся сегодня, демонстрирует факт поддержки врио главы региона со стороны президента, но также является своеобразной ревизией управленческих решений, принятых на местном уровне. Об этом заявила РИА Новости руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.
"И федеральный центр, и жители Сахалина ждут некоего системного видения, как регион будет развиваться в ближайшей и среднесрочной перспективе. И все вопросы, которые были обсуждены в рамках встречи с президентом, можно считать в широком смысле частью стратегии развития региона в обозримом будущем", – сказала она.
При этом Кислицына отметила, что экспертные мониторинги показывают эффективность решений врио губернатора Сахалина в социальной сфере, направленных на повышение качества жизни в регионе, в частности в сферах здравоохранения, строительства нового жилья взамен аварийного, увеличения размера стипендий и капиталов при рождении ребенка, пересмотра тарифов на коммунальные услуги для льготных категорий граждан.
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"Мы можем говорить о реакции населения на те конкретные, ощутимые изменения, которые отражаются на жизни людей. Изменения социальных практик – самые чувствительные, и по ним мы можем наблюдать повышение уровня доверия и рейтинга врио губернатора", – подчеркнула она.
Эксперт также добавила, что по уровню эффективности применения социальных практик, направленных на повышение уровня жизни, врио губернатора Сахалина занимает высокие позиции в исследованиях, проводимых политологами.
"Его управленческие решения чаще многих попадают в топ-5 практик, который выделяется экспертами как наиболее интересные, наиболее тиражируемые, наиболее эффективные", – отметила Кислицына.
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СахалинВалерий ЛимаренкоВладимир ПутинОбщество
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