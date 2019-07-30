Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Потери от абортов в России сопоставимы с "тремя населениями страны", и она "приближается к тому, что останутся одни пенсионеры", заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

Выступая на прошедшей в Ташкенте международной выставке-ярмарке "Радость слова", видеозапись которой появилась в интернете, известный московский священнослужитель заметил, что, по проведенным в 1913 году подсчетам известного русского ученого-энциклопедиста Дмитрия Менделеева, к концу XX века русских должно было быть 600 миллионов человек.

По словам Смирнова, значительные потери населения, которая понесла в прошлом веке Россия, стали результатом Гражданской войны, коллективизации, лагерей, борьбы с фашизмом.

"Но самое большое количество потерь — аборты. Три населения страны убили наши женщины, с позволения мужчин, сами. Поэтому мы являемся одной из самых старых стран на земном шаре, средний возраст населения — 40 лет. Страна приближается к тому, что останутся одни пенсионеры", — отметил глава патриаршей комиссии.

По его мнению, в связи с этим в стране недавно была осуществлена и пенсионная реформа с поднятием возраста выхода на пенсию. "Потому что некому кормить пенсионеров. Пусть хоть работают — себе на макароны как-то зарабатывают", — сказал священнослужитель.

Он добавил, что если на ТВ-кадрах охваченной военным противостоянием Сирии всегда "кучи детей", то в России "их нету, они не родились". "Поэтому "если завтра война, если завтра в поход" — не знаем, кто будет воевать", — заключил представитель РПЦ.