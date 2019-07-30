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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ

Вчера, 18:59
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Потери от абортов в России сопоставимы с "тремя населениями страны", и она "приближается к тому, что останутся одни пенсионеры", заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Выступая на прошедшей в Ташкенте международной выставке-ярмарке "Радость слова", видеозапись которой появилась в интернете, известный московский священнослужитель заметил, что, по проведенным в 1913 году подсчетам известного русского ученого-энциклопедиста Дмитрия Менделеева, к концу XX века русских должно было быть 600 миллионов человек.
По словам Смирнова, значительные потери населения, которая понесла в прошлом веке Россия, стали результатом Гражданской войны, коллективизации, лагерей, борьбы с фашизмом.
"Но самое большое количество потерь — аборты. Три населения страны убили наши женщины, с позволения мужчин, сами. Поэтому мы являемся одной из самых старых стран на земном шаре, средний возраст населения — 40 лет. Страна приближается к тому, что останутся одни пенсионеры", — отметил глава патриаршей комиссии.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
31 января, 10:32
Патриарх Кирилл заявил о неизменности позиции РПЦ по абортам
По его мнению, в связи с этим в стране недавно была осуществлена и пенсионная реформа с поднятием возраста выхода на пенсию. "Потому что некому кормить пенсионеров. Пусть хоть работают — себе на макароны как-то зарабатывают", — сказал священнослужитель.
Он добавил, что если на ТВ-кадрах охваченной военным противостоянием Сирии всегда "кучи детей", то в России "их нету, они не родились". "Поэтому "если завтра война, если завтра в поход" — не знаем, кто будет воевать", — заключил представитель РПЦ.
Ранее в Русской православной церкви неоднократно обращали внимание на то, что позиция Церкви в отношении абортов в первую очередь заключается в требовании прекращения финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
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Религия и мировоззрениерелигия
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От нерожденных детей отказываются не для того, чтобы насолить РПЦ. Батюшки РПЦ ездят на Мерседесах и проходят в дверной проем только боком. Как им понять женщин, из-за нищеты отказавшихся от ребенка?
30 июля, 20:17
aanakost
57102010
Денег то нет детей рожать.
30 июля, 19:56
Alex Markov
4910309
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