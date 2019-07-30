Украинский политик призвал заниматься "проблемами в стране, а не парадами"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что обсуждение формата празднования Дня независимости Украины на уровне офиса президента несвоевременно, нужно решать проблемы страны.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ранее заявил, что вместо военного парада в центре Киева в День независимости состоится "шествие достоинства", в котором будет участвовать глава государства Владимир Зеленский. Планируется, что по центральной улице Киева пройдут представители разных родов войск вооруженных сил Украины, а также медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.