Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T18:53Z
https://ria.ru/20190730/1557020901.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150743/81/1507438184_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_be4d9f5f62877204746ad85253e9d383.jpg
РИА Новости

Украинский политик призвал заниматься "проблемами в стране, а не парадами"

Вчера, 18:53
477
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений КотенкоИлья Кива
Илья Кива
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений Котенко
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что обсуждение формата празднования Дня независимости Украины на уровне офиса президента несвоевременно, нужно решать проблемы страны.
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ранее заявил, что вместо военного парада в центре Киева в День независимости состоится "шествие достоинства", в котором будет участвовать глава государства Владимир Зеленский. Планируется, что по центральной улице Киева пройдут представители разных родов войск вооруженных сил Украины, а также медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.
Монумент Независимости Украины в Киеве
Вчера, 05:33
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
"Я не понимаю, неужели больше нет работы для аппарата президента, неужели в стране решены все вопросы, которые требуют детального обсуждения и работы над ними? Давайте мы будем парады проводить, когда этому будет что-то предшествовать", - заявил Кива во вторник в эфире телеканала "112. Украина".
Украина отмечает День независимости 24 августа.
Стоп-кадр трансляции пресс-конференции о фальсификациях на выборах на Украине
Вчера, 17:49
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами во время пресс-конференции
10100001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеИлья КиваВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Генерал Джон Хайтен
Американский генерал заявил о "недостаточном сдерживании" России
РИА
Новости
В Киеве напали на сотрудников агентства "Укринформ"
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Киев распространяет фейки о выдаче российских паспортов, заявили в ДНР
Украинские военнослужащие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом "бегстве" солдат из ВСУ
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил своим советником владельца сети частных клиник
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
Украине нечем гордиться, считает представитель "Оппозиционной платформы"
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Представитель Гуаидо готов встретиться с Лавровым
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Российское посольство ждет полный текст решения суда об аресте танкера
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
"Без марсиан никак!" В Сети высмеяли "способ" Киева по возвращению Крыма
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Бывший глава одесской полиции Дмитрий Головин
На Украине задержали экс-начальника полиции Одесской области
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на критику в связи с задержаниями на незаконной акции в Москве
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Директор Госбюро расследований Украины назвал "тактику" Порошенко странной
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Лента новостейМолния