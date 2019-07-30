В Керчи ребенок выжил после падения из окна

"Ребенок, 2017 года рождения, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома. Малыш лишь на некоторое время остался один в комнате без присмотра матери, и тут же полез на подоконник. Окно, с установленной антимоскитной сеткой, было открыто, в результате чего ребенок упал на землю", - говорится в сообщении.