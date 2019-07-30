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РИА Новости

В Керчи ребенок выжил после падения из окна

Вчера, 18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из окна пятого этажа в Керчи и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба крымского управления следственного комитета РФ.
"Ребенок, 2017 года рождения, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома. Малыш лишь на некоторое время остался один в комнате без присмотра матери, и тут же полез на подоконник. Окно, с установленной антимоскитной сеткой, было открыто, в результате чего ребенок упал на землю", - говорится в сообщении.
Ребенок, по данным ведомства, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Как установили следователи, семья к социально неблагополучным не относится, на профилактическом учете не состоит. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
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