"Без марсиан никак!" В Сети высмеяли "способ" Киева по возвращению Крыма

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли идею Киева по "возвращению" Крыма в состав Украины.

Ранее "постпред президента Украины" на полуострове Антон Кориневич заявил, что киевские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. В Киеве также считают, что подключение к диалогу Турции и США якобы сможет стать первым шагом на пути пересмотра статуса российского полуострова.

Предложение Кориневича рассмешило пользователей твиттера.

"Новый анекдот они придумали!" — написал @1GIX1.

"Пусть еще пару куличиков в песочнице на Одесском пляже сделают", — пошутил

‏ @_Sergey_Gudkov.

"Новый день — новый способ! КВН", — отметил @vmastiff.

"Заодно можно обсудить принадлежность спутников Юпитера, например. Очень продуктивно будет", — написал Його Високоповажнiсть.

"Марсиан пригласите, без них никак!" — согласился Сергей Коновалов в фейсбуке.

"Очередной треп", — заключила Наталия Банзес.

Ранее сенатор Сергей Цеков также отметил, что Украине никогда не удастся вернуть полуостров. По его словам, подобные идеи могут исходить "либо от фантазера, либо от дилетанта в международной политике".