"Без марсиан никак!" В Сети высмеяли "способ" Киева по возвращению Крыма

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли идею Киева по "возвращению" Крыма в состав Украины.
Ранее "постпред президента Украины" на полуострове Антон Кориневич заявил, что киевские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. В Киеве также считают, что подключение к диалогу Турции и США якобы сможет стать первым шагом на пути пересмотра статуса российского полуострова.
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Предложение Кориневича рассмешило пользователей твиттера.
"Новый анекдот они придумали!" — написал @1GIX1.
"Пусть еще пару куличиков в песочнице на Одесском пляже сделают", — пошутил
@_Sergey_Gudkov.
@_Sergey_Gudkov.
"Новый день — новый способ! КВН", — отметил @vmastiff.
"Заодно можно обсудить принадлежность спутников Юпитера, например. Очень продуктивно будет", — написал Його Високоповажнiсть.
"Марсиан пригласите, без них никак!" — согласился Сергей Коновалов в фейсбуке.
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"Очередной треп", — заключила Наталия Банзес.
Ранее сенатор Сергей Цеков также отметил, что Украине никогда не удастся вернуть полуостров. По его словам, подобные идеи могут исходить "либо от фантазера, либо от дилетанта в международной политике".
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент Владимир Путин назвал вопрос Крыма закрытым.