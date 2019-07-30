Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T18:45Z
https://ria.ru/20190730/1557020655.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:207:2475:1599_1036x0_80_0_0_8feec09aa55fb07ba7a2e9fcb4d6b66b.jpg
РИА Новости

"Без марсиан никак!" В Сети высмеяли "способ" Киева по возвращению Крыма

Вчера, 18:45
12106
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли идею Киева по "возвращению" Крыма в состав Украины.
Ранее "постпред президента Украины" на полуострове Антон Кориневич заявил, что киевские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. В Киеве также считают, что подключение к диалогу Турции и США якобы сможет стать первым шагом на пути пересмотра статуса российского полуострова.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
6 июня, 04:21
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Предложение Кориневича рассмешило пользователей твиттера.
"Новый анекдот они придумали!" — написал @1GIX1.
"Пусть еще пару куличиков в песочнице на Одесском пляже сделают", — пошутил
‏ @_Sergey_Gudkov.
"Новый день — новый способ! КВН", — отметил @vmastiff.
"Заодно можно обсудить принадлежность спутников Юпитера, например. Очень продуктивно будет", — написал Його Високоповажнiсть.
"Марсиан пригласите, без них никак!" — согласился Сергей Коновалов в фейсбуке.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
15 июля, 16:08
Турчинов пригрозил Крымскому мосту ракетами "Нептун"
"Очередной треп", — заключила Наталия Банзес.
Ранее сенатор Сергей Цеков также отметил, что Украине никогда не удастся вернуть полуостров. По его словам, подобные идеи могут исходить "либо от фантазера, либо от дилетанта в международной политике".
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент Владимир Путин назвал вопрос Крыма закрытым.
Украинские военные
29 июля, 05:19
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
302124256
Обсудить 1
Реакция на события на УкраинеКрымРоссияУкраина
Рекомендуем
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
РИА
Новости
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Киево-Печерская лавра
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Лента
новостей
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Алтайский депутат предложила тушить лесные пожары с помощью бомб
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин рассказал об "эмоциональном моменте" на переговорах с Лавровым
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Участники митинга в поддержку отношений с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
"Найти замену россиянам нелегко". Жители Батуми выступили против НАТО
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ
Военнослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
Житель Югры через суд добился права служить в армии
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
Провинция Идлиб в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Правозащитники сообщили о новом смертном приговоре в Белоруссии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Лента новостейМолния