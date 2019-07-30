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РИА Новости

Российское посольство ждет полный текст решения суда об аресте танкера

Вчера, 18:43
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© Фото : СБУЗадержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
© Фото : СБУ
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве ждет публикацию полного текста решения суда об аресте танкера Nika Spirit, после чего сможет дать оценку доводам украинской стороны, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами. Голенко заявил, что посольство РФ в Киеве пока не получало уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Вчера, 18:15
Политолог об аресте Nika Spirit: Киев хочет повторения сценария?На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию.
"По Матиосу: Постановлением суд санкционировал применение меры пресечения в виде ареста имущества в отношении самого судна, а также имущества и документов, изъятых во время проведенного на борту обыска. Посольство продолжает следить за ситуацией, в частности, ждет публикацию полного текста определения, после чего станет возможным дать оценки доводам украинской стороны", - сообщил Голенко.
Служба безопасности Украины ранее заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
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