Российское посольство ждет полный текст решения суда об аресте танкера

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве ждет публикацию полного текста решения суда об аресте танкера Nika Spirit, после чего сможет дать оценку доводам украинской стороны, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами. Голенко заявил, что посольство РФ в Киеве пока не получало уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию.

"По Матиосу: Постановлением суд санкционировал применение меры пресечения в виде ареста имущества в отношении самого судна, а также имущества и документов, изъятых во время проведенного на борту обыска. Посольство продолжает следить за ситуацией, в частности, ждет публикацию полного текста определения, после чего станет возможным дать оценки доводам украинской стороны", - сообщил Голенко.