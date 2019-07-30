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РИА Новости

Суд продлил арест бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга

Вчера, 18:43
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг на заседании суда
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бывший первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг на заседании суда. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Горрингу меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 31 октября", - сказали в инстанции.
Роман Панов
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В январе Горринг оказался в центре скандала, стоившего ему должности первого заместителя гендиректора государственного холдинга. Начался он с публикации в интернете видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры, не скупясь в выражениях, рассказал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения рабочих обязанностей.
Глава Минприроды после этого распорядился провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также всего топ-менеджмента. После этого на некоторое время Горринг пропал из поля зрения СМИ, а в начале марта был задержан в столичном аэропорту Внуково.
Как выяснилось, ему вменяется мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, в 2011 году Горринг, тогда носивший фамилию Ганижев, стал фигурантом дела о взятке на 5 миллионов рублей, дал на допросе признательные показания, однако после того, как его отпустили под подписку о невыезде, скрылся и был объявлен в розыск. Более того, сменив фамилию, мужчина смог устроиться на высокую должность в государственный холдинг.
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда. 9 марта 2019
9 марта, 12:45
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Руслан ГоррингРосгеологияРоссияПроисшествия
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