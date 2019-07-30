Суд продлил арест бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Горрингу меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 31 октября", - сказали в инстанции.

В январе Горринг оказался в центре скандала, стоившего ему должности первого заместителя гендиректора государственного холдинга. Начался он с публикации в интернете видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры, не скупясь в выражениях, рассказал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения рабочих обязанностей.

Глава Минприроды после этого распорядился провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также всего топ-менеджмента. После этого на некоторое время Горринг пропал из поля зрения СМИ, а в начале марта был задержан в столичном аэропорту Внуково.