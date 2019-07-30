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РИА Новости

Мутко поручил определить границы зон затопления Тулуна и Нижнеудинска

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поручил МЧС, правительству Иркутской области и федеральному агентству водных ресурсов определить границы зон затопления Тулуна, Нижнеудинска и поселка Октябрьский, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера.
"Виталий Леонтьевич поручил МЧС, правительству Иркутской области и Росводресурсу определить границы зон затопления Тулуна, Нижнеудинска и поселка Октябрьский, а Росреестру в трехдневный срок внести сведения о границах", - рассказал собеседник агентства.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.
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МЧСИркутская областьРоссияПроисшествия
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