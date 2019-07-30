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РИА Новости
Война в Сирии

США намерены созвать встречу Совбеза ООН по пропавшим без вести в Сирии

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пригород Дамаска Дума . Архивное фото
ООН, 30 июл – РИА Новости. США намерены в ближайшие недели созвать встречу СБ ООН по вопросу задержанных и пропавших без вести в Сирии, заявила на заседании Совбеза представительница американской миссии Черит Норман Шале.
Она напомнила о словах спецпредставителя генсека ООН Гейра Педерсена, что прогресс в решении вопросов, касающихся заключенных, может стать шагом к укреплению доверия между сирийским народом, представителями сирийской оппозиции и властями - это поможет создать импульс для политического решения.
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Депутат: действия американцев в Сирии можно назвать только одним словомРоссийский Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии, а также в разграблении сирийских нефтяных объектов. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.
"Поэтому, господин президент, Соединенные Штаты в ближайшие недели намерены предложить вам и Совету Безопасности провести заседание на тему задержанных и пропавших без вести в Сирии", - сказала Норман Шале.
По ее словам, заседание планируется провести, чтобы простимулировать принятие срочных мер для решения этой проблемы. Дипломат призвала к "началу поддающегося проверке прекращения огня на всей территории Сирии, и, в частности, в Идлибе и в Северной Хаме".
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