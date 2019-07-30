США намерены созвать встречу Совбеза ООН по пропавшим без вести в Сирии

ООН, 30 июл – РИА Новости. США намерены в ближайшие недели созвать встречу СБ ООН по вопросу задержанных и пропавших без вести в Сирии, заявила на заседании Совбеза представительница американской миссии Черит Норман Шале.

Она напомнила о словах спецпредставителя генсека ООН Гейра Педерсена, что прогресс в решении вопросов, касающихся заключенных, может стать шагом к укреплению доверия между сирийским народом, представителями сирийской оппозиции и властями - это поможет создать импульс для политического решения.

"Поэтому, господин президент, Соединенные Штаты в ближайшие недели намерены предложить вам и Совету Безопасности провести заседание на тему задержанных и пропавших без вести в Сирии", - сказала Норман Шале.