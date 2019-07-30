Патриарх Кирилл приедет в Саров и Дивеево на дни памяти Серафима Саровского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Саров и Дивеево в Нижегородской области в дни памяти Серафима Саровского, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2019 году исполняется 265 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского, святые мощи которого находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.
9 апреля, 12:00Особенные люди. Как живут в закрытом городе СаровРодина атомной бомбы. С 1946 года территория Сарова закрыта для посторонних. Хотите жаркой дискуссии с саровчанами — спросите, нужно ли открыть город. Этот вопрос волнует всех: администрацию, представителей бизнеса, работников культуры, духовенство и простых горожан. И у каждого есть свои аргументы за и против.
"С 31 июля по 1 августа 2019 года состоится визит предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область. 31 июля патриарх совершит чин Великого освящения возрожденного Успенского собора Свято-Успенского Саровской пустыни – главного храма обители. 1 августа на Соборной площади Дивеевского монастыря патриарх возглавит Божественную литургию", - говорится в сообщении.
Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) – преподобный, старец-пустынножитель, затворник. Считается одним из самых почитаемых святых. Он родился 19 июля 1759 года в Курске. С юности и до самой смерти в 1833 году пребывал в Саровской пустыне, основал Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Дни памяти Серафима Саровского совершаются два раза в год - 15 января (в честь дня преставления преподобного Прохора) и 1 августа, когда православная церковь празднует обретение нетленных мощей Серафима Саровского, которое произошло спустя 70 лет после его смерти.