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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл приедет в Саров и Дивеево на дни памяти Серафима Саровского

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Саров и Дивеево в Нижегородской области в дни памяти Серафима Саровского, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2019 году исполняется 265 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского, святые мощи которого находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.
Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров
9 апреля, 12:00
Особенные люди. Как живут в закрытом городе СаровРодина атомной бомбы. С 1946 года территория Сарова закрыта для посторонних. Хотите жаркой дискуссии с саровчанами — спросите, нужно ли открыть город. Этот вопрос волнует всех: администрацию, представителей бизнеса, работников культуры, духовенство и простых горожан. И у каждого есть свои аргументы за и против.
"С 31 июля по 1 августа 2019 года состоится визит предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область. 31 июля патриарх совершит чин Великого освящения возрожденного Успенского собора Свято-Успенского Саровской пустыни – главного храма обители. 1 августа на Соборной площади Дивеевского монастыря патриарх возглавит Божественную литургию", - говорится в сообщении.
Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) – преподобный, старец-пустынножитель, затворник. Считается одним из самых почитаемых святых. Он родился 19 июля 1759 года в Курске. С юности и до самой смерти в 1833 году пребывал в Саровской пустыне, основал Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Дни памяти Серафима Саровского совершаются два раза в год - 15 января (в честь дня преставления преподобного Прохора) и 1 августа, когда православная церковь празднует обретение нетленных мощей Серафима Саровского, которое произошло спустя 70 лет после его смерти.
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Религия и мировоззрениерелигия
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