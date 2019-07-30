Патриарх Кирилл приедет в Саров и Дивеево на дни памяти Серафима Саровского

Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров Родина атомной бомбы. С 1946 года территория Сарова закрыта для посторонних. Хотите жаркой дискуссии с саровчанами — спросите, нужно ли открыть город. Этот вопрос волнует всех: администрацию, представителей бизнеса, работников культуры, духовенство и простых горожан. И у каждого есть свои аргументы за и против.