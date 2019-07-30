Мордовский заповедник опубликовал фото медведей, лакомящихся черникой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Фотографии медведей, лакомящихся черникой, опубликовал на своей официальной странице в соцсети Фотографии медведей, лакомящихся черникой, опубликовал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" Мордовский заповедник имени Смидовича.

"Лесные камеры в Мордовском заповеднике зафиксировали медведей, лакомящихся ягодами. На фотографиях можно увидеть медведя, который лакомится черникой в бору-черничнике, "любителя" голубики на болоте, а также результат "покопки" медведя в поисках насекомых. Высота "в холке" обоих "лакомок" составляет 80-90 сантиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летние ягоды - черника, малина, голубика – играют существенную роль в рационе медведей, обитающих на территории Мордовского заповедника, в течение двух месяцев лета, начиная со второй половины июня.