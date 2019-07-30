Мордовский заповедник опубликовал фото медведей, лакомящихся черникой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Фотографии медведей, лакомящихся черникой, опубликовал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" Мордовский заповедник имени Смидовича.
"Лесные камеры в Мордовском заповеднике зафиксировали медведей, лакомящихся ягодами. На фотографиях можно увидеть медведя, который лакомится черникой в бору-черничнике, "любителя" голубики на болоте, а также результат "покопки" медведя в поисках насекомых. Высота "в холке" обоих "лакомок" составляет 80-90 сантиметров", - говорится в сообщении.
© Фото : страница "Заповедная Мордовия" во ВКонтактеЛесные камеры в Мордовском заповеднике зафиксировали медведей
Лесные камеры в Мордовском заповеднике зафиксировали медведей
Отмечается, что летние ягоды - черника, малина, голубика – играют существенную роль в рационе медведей, обитающих на территории Мордовского заповедника, в течение двух месяцев лета, начиная со второй половины июня.
"Кроме ягод, пищей медведю продолжают служить насекомые. Их значение летом возрастает более чем вдвое: основное место занимают муравьи, которых медведь отыскивает в гнилых пнях и колодинах, а также в рационе появляются земляные осы, которых медведь разыскивает и выкапывает из земли", - говорится в сообщении.
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