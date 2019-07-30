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РИА Новости

Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

Вчера, 18:29
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© AP Photo / Chris PizzelloЛеди Гага на церемонии вручения премии "Оскар"-2019
Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар-2019
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
Пару заметили в одном из калифорнийских ресторанов. Очевидцы отмечают, что они вели себя более откровенно, чем это могут себе позволить друзья, и неоднократно целовались.
При этом певица отказывалась фотографироваться с поклонниками. Источники издания также рассказали, что пара не боялась, что их могут заметить.
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк. Отношения Шейк и Купера продолжались около четырех лет, а в 2017 году у пары родилась дочь Лея.
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