Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.

Пару заметили в одном из калифорнийских ресторанов. Очевидцы отмечают, что они вели себя более откровенно, чем это могут себе позволить друзья, и неоднократно целовались.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh — Pop Crave (@PopCraveNet) July 30, 2019

При этом певица отказывалась фотографироваться с поклонниками. Источники издания также рассказали, что пара не боялась, что их могут заметить.