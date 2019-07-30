Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
Пару заметили в одном из калифорнийских ресторанов. Очевидцы отмечают, что они вели себя более откровенно, чем это могут себе позволить друзья, и неоднократно целовались.
Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh— Pop Crave (@PopCraveNet) July 30, 2019
При этом певица отказывалась фотографироваться с поклонниками. Источники издания также рассказали, что пара не боялась, что их могут заметить.
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк. Отношения Шейк и Купера продолжались около четырех лет, а в 2017 году у пары родилась дочь Лея.