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РИА Новости

В Крыму назвали унижением для граждан визы в Европу на отдельном листке

Вчера, 18:27
2029
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что при получении визы в европейские страны для участия в совещаниях ОБСЕ и сессиях ООН, где затрагиваются важные для Крыма вопросы, постоянно сталкивается с унижением.
"Всегда, когда я выезжаю на территорию Европы, мне открывают визу на отдельном листочке с указанием, что Крым является составной частью Украины. Это унижение. Я, честно говоря, в последний раз даже хотел из-за этого отказаться от поездки. Как это так: мне, гражданину Российской Федерации, выдают визу на отдельном листочке, вместо того чтобы поставить этот штамп непосредственно в мой загранпаспорт", - сказал Абажер журналистам в крымском пресс-центр МИА "Россия сегодня".
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По его словам, данный факт является нарушением свободы передвижения крымчан.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Иван АбажерЕвропаКрымРоссияОбщество
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