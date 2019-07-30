В Крыму назвали унижением для граждан визы в Европу на отдельном листке

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что при получении визы в европейские страны для участия в совещаниях ОБСЕ и сессиях ООН, где затрагиваются важные для Крыма вопросы, постоянно сталкивается с унижением.

"Всегда, когда я выезжаю на территорию Европы, мне открывают визу на отдельном листочке с указанием, что Крым является составной частью Украины. Это унижение. Я, честно говоря, в последний раз даже хотел из-за этого отказаться от поездки. Как это так: мне, гражданину Российской Федерации, выдают визу на отдельном листочке, вместо того чтобы поставить этот штамп непосредственно в мой загранпаспорт", - сказал Абажер журналистам в крымском пресс-центр МИА "Россия сегодня".