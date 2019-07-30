ЦИК назвал дату начала рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов

"Да, 1 августа начнем рассматривать первую жалобу. На данный момент их к нам поступило семь, сколько их будет всего, я прогнозировать не могу, поскольку это зависит от того, кому откажут в регистрации в Мосгоризбиркоме. После того, как им откажут там, они имеют право обратиться к нам", - сказала Памфилова.