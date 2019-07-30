ЦИК назвал дату начала рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центризбирком начнет рассматривать жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, 1 августа, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней.
"Да, 1 августа начнем рассматривать первую жалобу. На данный момент их к нам поступило семь, сколько их будет всего, я прогнозировать не могу, поскольку это зависит от того, кому откажут в регистрации в Мосгоризбиркоме. После того, как им откажут там, они имеют право обратиться к нам", - сказала Памфилова.
Мосгоризбирком ранее оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для представителей оппозиции.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.