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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК назвал дату начала рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов

Вчера, 18:18
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© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центризбирком начнет рассматривать жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, 1 августа, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней.
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"Да, 1 августа начнем рассматривать первую жалобу. На данный момент их к нам поступило семь, сколько их будет всего, я прогнозировать не могу, поскольку это зависит от того, кому откажут в регистрации в Мосгоризбиркоме. После того, как им откажут там, они имеют право обратиться к нам", - сказала Памфилова.
Мосгоризбирком ранее оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для представителей оппозиции.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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