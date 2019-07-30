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РИА Новости

В Кремле обсудили проблему закрепления трудовых кадров на Дальнем Востоке

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Кремле в рамках подготовки к президиуму Госсовета, посвященному национальной программе развития Дальнего Востока, обсудили проблему закрепления трудовых кадров в регионе.
На сайте Кремля сообщается, что помощник президента Игорь Левитин провёл заседание рабочей группы по подготовке президиума Госсовета "О нацпрограмме развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года". В заседании также приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, заместители глав субъектов РФ, а также представители других ведомств, научных и экспертных организаций.
Отмечается, что на заседании также были сформированы подгруппы "Ускорение темпов экономического роста", "Развитие магистральной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности", "Развитие системы здравоохранения. Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей", "Развитие системы образования и науки. Развитие сферы культуры и спорта", "Строительство жилья и формирование комфортной городской среды".
"Участники заседания уделили особое внимание одной из наиболее острых проблем – закреплению трудовых кадров на Дальнем Востоке. Данный вопрос был рассмотрен под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова в рамках одного из заседаний подгруппы "Миграция" рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что доклад к президиуму Госсовета РФ будет доработан с учётом высказанных в ходе заседания предложений.
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