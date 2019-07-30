В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой

Как передает агентство Рейтер, принцесса сама добивается права опеки над детьми. Кроме того, она подала в один из английских судов заявление с требованием признать брак насильственным и выдать охранный ордер для защиты от угроз и домогательств.

Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов (около 39 миллионов долларов). Sun писала, что принцесса сначала бежала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод, но МИД Германии это не подтвердил. По некоторым данным, премьер ОАЭ обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ, пишет газета.