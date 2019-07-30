Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T18:03Z
https://ria.ru/20190730/1557019230.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/30/1556043038_0:220:2952:1881_1036x0_80_0_0_3a36270bd1e2e28dcebd328e08c25e9a.jpg
РИА Новости

В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой

Вчера, 18:03
4159
© AP Photo / Martin DokoupilПринцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
© AP Photo / Martin Dokoupil
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Судебные слушания по делу правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума и его сбежавшей жены Хайи бинт Аль-Хусейн начались во вторник в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Ранее сообщалось, что шейх подал иск, чтобы добиться развода и права оставить себе двух детей.
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
24 июля, 13:20
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с россиянкой
Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона. Газета сообщает, что принцесса лично прибыла на слушания.
Как передает агентство Рейтер, принцесса сама добивается права опеки над детьми. Кроме того, она подала в один из английских судов заявление с требованием признать брак насильственным и выдать охранный ордер для защиты от угроз и домогательств.
Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов (около 39 миллионов долларов). Sun писала, что принцесса сначала бежала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод, но МИД Германии это не подтвердил. По некоторым данным, премьер ОАЭ обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ, пишет газета.
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
21 июля, 08:00
Контроль, побои и тюрьма: восточные принцессы убегают от мужей и отцов
741125
Обсудить 1
ДубайЛондонВ мире
Рекомендуем
Лесные камеры в Мордовском заповеднике зафиксировали медведей
Мордовский заповедник опубликовал фото медведей, лакомящихся черникой
РИА
Новости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Генпрокуратура внесла представление Скворцовой
Города мира. Лондон
Мэра города в Казахстане уволили после видео из Лондона
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Лента
новостей
Андрей Миляев. Архивное фото
Задержанный глава угрозыска Приморья расследовал дело "приморских партизан"
Регионы России. Крым
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда
Суд продлил арест бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Алтайский депутат предложила тушить лесные пожары с помощью бомб
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
Поезд в Московском метрополитене
В московском метро три человека упали на рельсы за несколько часов
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния