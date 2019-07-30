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РИА Новости

Замглавы минсельхоза Кубани продлили арест по делу о взятке

Вчера, 18:00
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Краснодарский краевой суд отказал замглавы минсельхоза Кубани Киму Тертице, находящемуся под стражей по уголовному делу о взятке, в отмене ареста, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
"Суд оставил ему срок содержания под стражей до 17 сентября", - сообщили в следственном ведомстве.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против Тертицы и начальника управления ведомства Александра Пиунова. Заместителю министра сельского хозяйства Кубани и его подчиненному предъявлено обвинение по уголовному делу о взятке за предоставление субсидии. По данным СУСК по Краснодарскому краю, в зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Суд 24 мая арестовал Тертицу до 17 июля, впоследствии срок заключения под стражей был продлен ему на два месяца, что пытался обжаловать чиновник.
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Как сообщала пресс-служба регионального СУСК, заместитель министра с октября 2017 года был председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, в соответствии с которой аграриям предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы.
По данным следствия, в феврале в министерство за субсидией обратилась председатель сельхозкооператива. Сообщалось, что начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства заявил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему 4 миллионов рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии.
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Как отмечало ведомство, председатель кооператива сообщила об этом правоохранителям. По данным следствия, в конце апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от последней 4 миллиона рублей, после чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства. Дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками. Тертица вину не признает, он заявил, что по своей воле предоставил правоохранителям служебный кабинет для осмотра, а пакет с деньгами был найден в его приемной. По данным адвокатов в суде, второму фигуранту дела Пиунову избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией.
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