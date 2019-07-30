Замглавы минсельхоза Кубани продлили арест по делу о взятке

КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Краснодарский краевой суд отказал замглавы минсельхоза Кубани Киму Тертице, находящемуся под стражей по уголовному делу о взятке, в отмене ареста, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

"Суд оставил ему срок содержания под стражей до 17 сентября", - сообщили в следственном ведомстве.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против Тертицы и начальника управления ведомства Александра Пиунова. Заместителю министра сельского хозяйства Кубани и его подчиненному предъявлено обвинение по уголовному делу о взятке за предоставление субсидии. По данным СУСК по Краснодарскому краю, в зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Суд 24 мая арестовал Тертицу до 17 июля, впоследствии срок заключения под стражей был продлен ему на два месяца, что пытался обжаловать чиновник.

Как сообщала пресс-служба регионального СУСК, заместитель министра с октября 2017 года был председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, в соответствии с которой аграриям предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы.

По данным следствия, в феврале в министерство за субсидией обратилась председатель сельхозкооператива. Сообщалось, что начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства заявил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему 4 миллионов рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии.