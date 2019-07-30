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РИА Новости

В Сочи задержали фальшивомонетчиков с крупной партией поддельных купюр

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрация фальшивых и настоящих купюр
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр. Архивное фото
СОЧИ, 30 июл - РИА Новости. Двоим жителям Томской области грозит до восьми лет за попытку сбыта в Сочи фальшивых пятитысячных купюр на сумму более 730 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Сочи полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр.
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По данным ведомства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из УВД по городу Сочи узнали, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту фальшивых купюр. Ими оказались двое жителей Томской области в возрасте 30 лет и 31 года.
"Полицейские задержали (их) после совершенного ими сбыта в одном из местных магазинов пятитысячной купюры, вызывающей сомнение в подлинности. Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятый денежный знак является поддельным. Еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на сумму 730 тысяч рублей правоохранители обнаружили и изъяли в частной гостинице, по месту временного проживания подозреваемых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины причастны ещё к шести случаям сбыта фальшивок в магазинах Сочи.
"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ведется следствие.
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