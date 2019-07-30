В Сочи задержали фальшивомонетчиков с крупной партией поддельных купюр

СОЧИ, 30 июл - РИА Новости. Двоим жителям Томской области грозит до восьми лет за попытку сбыта в Сочи фальшивых пятитысячных купюр на сумму более 730 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр.

По данным ведомства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из УВД по городу Сочи узнали, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту фальшивых купюр. Ими оказались двое жителей Томской области в возрасте 30 лет и 31 года.

"Полицейские задержали (их) после совершенного ими сбыта в одном из местных магазинов пятитысячной купюры, вызывающей сомнение в подлинности. Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятый денежный знак является поддельным. Еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на сумму 730 тысяч рублей правоохранители обнаружили и изъяли в частной гостинице, по месту временного проживания подозреваемых", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины причастны ещё к шести случаям сбыта фальшивок в магазинах Сочи.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.