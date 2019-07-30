В Совфеде предложили проводить конкурс по обеспечению питанием соцобъектов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает проводить двухэтапный конкурс по обеспечению питанием соцобъектов, чтобы на начальном уровне отсекать недобросовестных поставщиков, документ направлен для заключения в правительство.

Действие законопроекта касается контрактов на поставку продуктов питания для образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, отдыха и оздоровления, тех, кто осуществляет спортивную подготовку, а также организаций в сфере культуры и науки.

"В настоящее время закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не позволяет обеспечивать стабильно высокое качество социального питания", -сказал Кутепов журналистам во вторник.

По его словам, отбор поставщиков социального питания ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены, в связи с чем наблюдаются случаи поставки "просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков".