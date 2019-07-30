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РИА Новости

В Совфеде предложили проводить конкурс по обеспечению питанием соцобъектов

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает проводить двухэтапный конкурс по обеспечению питанием соцобъектов, чтобы на начальном уровне отсекать недобросовестных поставщиков, документ направлен для заключения в правительство.
Действие законопроекта касается контрактов на поставку продуктов питания для образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, отдыха и оздоровления, тех, кто осуществляет спортивную подготовку, а также организаций в сфере культуры и науки.
"В настоящее время закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не позволяет обеспечивать стабильно высокое качество социального питания", -сказал Кутепов журналистам во вторник.
По его словам, отбор поставщиков социального питания ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены, в связи с чем наблюдаются случаи поставки "просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков".
"В сфере социального питания необходим квалификационный отбор поставщиков. Проведение двухэтапного конкурса, по мнению профессиональных участников рынка социального питания, позволит исключить недобросовестных и неквалифицированных поставщиков на первом этапе конкурса", - говорится сопроводительных документах к законопроекту.
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