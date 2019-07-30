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РИА Новости

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств", — говорится в пояснительной записке.
В ней также отмечается, что к основным принципам деятельности сторон конвенции относится, в частности, неприсутствие на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.
Уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению стабильности и предсказуемости в отношениях России с партнерами по региону, созданию благоприятных условий для расширения сотрудничества в сферах безопасности, транспорта и судоходства, рыболовстве, разведке и добыче природных ресурсов, подчеркивается в документе.
Каспийское море
12 августа 2018, 07:26
Статус Каспийского моря

Конвенция по Каспию

Лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспия в августе 2018 года. Это исторический для региона документ, работа над которым велась более двух десятилетий — с 1996 года.
Конвенция устанавливает принципы деятельности сторон на Каспийском море. Основные из них — уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости государств, неприменение силы, взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела друг друга.
Как отметил на саммите в Актау Владимир Путин, конвенция закрепляет исключительное право и ответственность государств региона за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования исключительно в мирных целях.
Каспийское море
12 августа 2018, 16:38
Каспийское мореВ Актау 12 августа прошел саммит "каспийской пятерки", по итогам которого лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подробнее о достигнутых договоренностях — в инфографике Ria.ru.
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Каспийское мореГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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