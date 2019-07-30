Самолеты НАТО провели разведку у российских границ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведку у границ Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Воздушное судно взлетело с американской базы и направилось в сторону западной части России. В 10:55 по московскому времени самолет заметили неподалеку от Калининграда. Спустя три часа Boeing отправился на аэродром базирования.
10:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846, #FLUFF59, взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), разведывательный полёт вдоль границ Калининградской области🇷🇺.#RC135 #USAF pic.twitter.com/r7NifgCpUb
К Калининградской области также приблизился шведский самолет-разведчик. По данным PlaneRadar, воздушное судно пролетало у российских границ, когда проводило разведку в акватории Балтийского моря.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.