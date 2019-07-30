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РИА Новости

В Дагестане завели дело после отравления учащихся в школьной столовой

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Работники столовой школы в Дагестане предстанут перед судом после массового отравления учащихся в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении повара и еще одной сотрудницы столовой средней общеобразовательной школы №1 города Каспийска... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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29 июля, 17:17
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Отмечается, что работников столовой обвиняют по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".
Следствием установлено, что 29 сентября 2018 года около 40 школьников 8-12 лет после приема пищи в столовой школы почувствовали недомогание. У всех было диагностировано пищевое отравление.
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