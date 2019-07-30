В Дагестане завели дело после отравления учащихся в школьной столовой

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Работники столовой школы в Дагестане предстанут перед судом после массового отравления учащихся в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении повара и еще одной сотрудницы столовой средней общеобразовательной школы №1 города Каспийска... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работников столовой обвиняют по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".