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РИА Новости

Медведчук заявил, что его партия будет главной оппозиционной силой в Раде

Вчера, 17:31
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что партия будет главной оппозиционной силой в парламенте Украины.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
"Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте. Наша идеология сегодня не позволяет входить в коалицию с партией "Слуга народа". Мы будем отстаивать те принципы, которые заложены в нашей программе. В этом видим свои возможности, свой путь и свою борьбу", - заявил Медведчук во вторник в Twitter.
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