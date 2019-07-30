Гудков получил 30 суток ареста за незаконную акцию у Мосгоризбиркома

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник арестовал на 30 суток несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за акцию 14 июля, которая не была согласована с властями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

"Суд признал его виновным в правонарушении по статье 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"", - пояснила она.

Ранее пресс-секретарь политика Алексей Обухов сообщил РИА Новости, что речь идет о не согласованном с властями митинге у Мосгоризбиркома 14 июля, к которому призывал ряд оппозиционных кандидатов в городскую думу, не допущенных до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них был и Гудков.

Позднее Следственный комитет возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, несанкционированные акции проводились для давления на членов городского и окружных избиркомов и были "сопряжены с угрозами применения насилия".

По этому уголовному делу Гудков проходит в качестве свидетеля. На днях его задерживали для допроса, в ходе которого он использовал право не свидетельствовать против себя.