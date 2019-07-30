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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Гудков получил 30 суток ареста за незаконную акцию у Мосгоризбиркома

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Дмитрий Гудков
Политик Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Политик Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник арестовал на 30 суток несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за акцию 14 июля, которая не была согласована с властями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
"Суд признал его виновным в правонарушении по статье 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"", - пояснила она.
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Ранее пресс-секретарь политика Алексей Обухов сообщил РИА Новости, что речь идет о не согласованном с властями митинге у Мосгоризбиркома 14 июля, к которому призывал ряд оппозиционных кандидатов в городскую думу, не допущенных до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них был и Гудков.
Позднее Следственный комитет возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, несанкционированные акции проводились для давления на членов городского и окружных избиркомов и были "сопряжены с угрозами применения насилия".
По этому уголовному делу Гудков проходит в качестве свидетеля. На днях его задерживали для допроса, в ходе которого он использовал право не свидетельствовать против себя.
Через несколько дней, накануне несанкционированной акции в минувшую субботу, Гудкова, по заявлению его пресс-службы, снова задержали, но потом отпустили. Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомДмитрий ГудковМосковская городская думаПолитика
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